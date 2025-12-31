'इक्कीस' में धर्मेंद्र और बॉबी देओल का होगा अनोखा संगम, दिल छू लेगा यादगार पल
क्या है खबर?
अगस्त्य नंदा की देशभक्ति से भरपूर फिल्म 'इक्कीस' लंबे वक्त से चर्चा में है। यह फिल्म और भी ज्यादा खास इसलिए है, क्योंकि दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र आखिरी बार इसमें नजर आएंगे। पहले 'इक्कीस' 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होने जा रही है। पता चला है कि फिल्म में एक दुर्लभ और दिल छू लेने वाला पल शामिल होगा, जो बॉबी देओल से जुड़ा है।
आवाज
बॉबी देओल ने धर्मेंद्र के कुछ संवाद को दी है आवाज
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉबी ने 'इक्कीस' में धर्मेंद्र के कुछ संवादों की डबिंग की है, जो उनके युवा किरदार से जुड़े हैं। मतलब यह कि फिल्म में धर्मेंद्र के युवा किरदार को बॉबी ने अपनी आवाज दी है। फिल्म में यह दिल छूने वाला पल देखने लायक होगा जो पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों ही पीढ़ियों को सहजता से जोड़ता है। 'इक्कीस' में धर्मेंद्र, अगस्त्य के पिता का किरदार निभा रहे हैं।
फिल्म
'इक्कीस' के बारे में जानिए
मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। फिल्म की कहानी सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है, जिसे अगस्त्य ने पर्दे पर निभाया है। जयदीप अहलावत भी फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 'इक्कीस' की कुल अवधि 147.15 यानी, 2 घंटे, 27 मिनट और 15 सेकंड है। सेंसर बोर्ड (CBFC) ने इस फिल्म को U/A 13+ प्रमाणपत्र देकर पास कर दिया है।