'इक्कीस' में धर्मेंद्र और बॉबी देओल का यादगार पल

'इक्कीस' में धर्मेंद्र और बॉबी देओल का होगा अनोखा संगम, दिल छू लेगा यादगार पल

लेखन ज्योति सिंह 01:01 pm Dec 31, 202501:01 pm

क्या है खबर?

अगस्त्य नंदा की देशभक्ति से भरपूर फिल्म 'इक्कीस' लंबे वक्त से चर्चा में है। यह फिल्म और भी ज्यादा खास इसलिए है, क्योंकि दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र आखिरी बार इसमें नजर आएंगे। पहले 'इक्कीस' 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होने जा रही है। पता चला है कि फिल्म में एक दुर्लभ और दिल छू लेने वाला पल शामिल होगा, जो बॉबी देओल से जुड़ा है।