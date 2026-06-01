आलिया भट्ट संग 'झगड़े' की खबर पर बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी, कह दी यह बात मनोरंजन Jun 01, 2026

बॉबी देओल ने 'अल्फा' की शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट के साथ किसी भी मनमुटाव या ड्रामे की खबरों को बेबुनियाद बताया है।

बॉबी ने बताया कि उन्हें इन अफवाहों के बारे में पहली बार उनके एक दोस्त ने बताया था। उनके मुताबिक, ये सारी खबरें मनगढ़ंत थीं और इनमें जरा भी सच्चाई नहीं थी।

उन्होंने हल्के-फुलके अंदाज में कहा, 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिख देते हैं।' उनकी इस बात से ये बिल्कुल साफ हो गया कि उनके और आलिया के बीच कोई अनबन नहीं है।