बॉब हैरिस ने BBC रेडियो 2 से इस वजह से ली विदाई, थमा 56 साल का यादगार सफर

शो में कौन लेगा बॉब की जगह?

बॉब ने साल 1972 में 'ओल्ड ग्रे व्हिसल टेस्ट' के साथ अपनी पहचान बनाई थी, जहां वे नए संगीत को बढ़ावा देते थे। इसके बाद उन्होंने BBC रेडियो 2 पर 'कंट्री शो' और 'साउंड्स ऑफ द '70s' जैसे प्रोग्राम भी होस्ट किए।

अब जब वे पद छोड़ रहे हैं, तो शाउन कीवेनी और डैरियस रकर उनके प्रोग्रामों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इतनी मुश्किल के बावजूद, बॉब अपने स्वास्थ्य को लेकर आशावादी हैं। इसका श्रेय वे अपने परिवार के प्यार और सपोर्ट को देते हैं।

रेडियो 2 की हेलेन थॉमस ने उन्हें 'प्यार, हंसी और दिलचस्प कहानियों' का स्रोत बताया है।