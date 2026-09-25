अजय देवगन के बंगले पर BMC की कार्रवाई

अजय देवगन के बंगले पर BMC की गाज, रुका सैलून और स्पा का काम

लेखन नेहा शर्मा 03:27 pm Sep 25, 202603:27 pm

क्या है खबर?

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले को लेकर 'काम रोको' नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई बंगले के परिसर में व्यावसायिक सैलून और स्पा शुरू करने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर की गई है। BMC के मुताबिक, इसके लिए जरूरी मंजूरियां नहीं ली गई थीं। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम तुरंत रोकने का निर्देश दिया। आगे की कार्रवाई मंजूरी और नियमों के आधार पर की जाएगी।