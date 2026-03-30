अभिनेता एलेक्स डुओंग का निधन

'ब्लू ब्लड्स' से लोकप्रिय हुए अभिनेता एलेक्स डुओंग का निधन, कैंसर ने छीन ली जान

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Mar 30, 202609:37 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड शो 'ब्लू ब्लड्स' में से लोकप्रिय हुए अभिनेता और कॉमेडियन एलेक्स डुओंग का निधन हो गया। वह एक दुर्लभ प्रकार के कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। US डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, 42 वर्षीय डुओंग ने 28 मार्च की सुबह 11 बजे कैलिफोर्निया के सांता मोनिका स्थित सेंट जॉन अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि अभिनेता को एक दिन पहले सेप्टिक शॉक हुआ था, जिसके बाद उनका निधन हो गया।