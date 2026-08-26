प्रियंका चोपड़ा अभिनीत 'रीसेट' से ऑरलैंडो ब्लूम ने किया किनारा, मचा हड़कंप
आने वाली सर्वाइवल थ्रिलर 'रीसेट' से ऑरलैंडो ब्लूम ने अचानक किनारा कर लिया है। इस फिल्म में उन्हें प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका निभानी थी।
शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले लिए गए उनके इस फैसले ने प्रोडक्शन टीम को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि ऑरलैंडो सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी थे।
'रीसेट' के लिए 3 दावेदारों पर है नजर
ऑरलैंडो के जाने से फिल्म पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने ही इसके लिए फंडिंग और इंटरनेशनल डील फाइनल करने में अहम भूमिका निभाई थी।
अब टीम उनकी जगह 3 संभावित नामों में से किसी एक को ढूंढने में जुटी है, ताकि प्रोजेक्ट में और देर न हो।
कहा जा रहा है कि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री और निर्माता प्रियंका भी नए मुख्य अभिनेता के चुनाव में अपनी राय देंगी।
फिल्म की कहानी प्रियंका के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जंगल में अपनी याददाश्त खोकर जागती है। उसे एक अनजान शख्स पर भरोसा करना पड़ता है (यह किरदार पहले ब्लूम निभाने वाले थे), लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वह उस शख्स के इरादों पर शक करने लगती है।