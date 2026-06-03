ब्लैक लिवली पर 'सर्वाइवर-प्रोटेक्शन' कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप, जाने मनोरंजन Jun 03, 2026

अभिनेत्री ब्लैक लिवली पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 'इट एंड्स विद अस' फिल्म के निर्देशक जस्टिन बाल्डोनी के साथ चल रही अपनी कानूनी लड़ाई में कैलिफोर्निया के 'सर्वाइवर-प्रोटेक्शन' कानून का गलत इस्तेमाल किया है।

दरअसल, यह कानून विक्टोरिया बर्क ने उन लोगों की मदद के लिए बनाया था, जिन्हें काम की जगह पर उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब यही कानून इस पूरे विवाद की जड़ बन गया है। एक तरफ ब्लैक का कहना है कि उन्होंने सेट पर उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिसके बाद उनके साथ बदले की कार्रवाई हुई।

वहीं, दूसरी ओर विक्टोरिया का दावा है कि लाइवली अपने फायदे के लिए इस कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं।