बिपाशा बसु ने दूध में मिलावट की घटना को किया उजागर, कही ये बड़ी बात

बिपाशा की यह चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब महाराष्ट्र सरकार खराब खाने पर अपनी कार्रवाई तेज कर रही है।

महाराष्ट्र FDA ने मई से अब तक 3,000 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं और 37,604 सैंपलों की जांच की है। इनमें से 15,268 सैंपल घटिया क्वालिटी के पाए गए हैं।

अधिकारी खासकर साफ-सफाई और खाने के स्टोरेज से जुड़ी गड़बड़ियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम जो कुछ भी खाएं वो सुरक्षित और स्वच्छ हो।