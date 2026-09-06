बिपाशा बसु की हंसल मेहता की 'बाराबंकी' से दमदार वापसी, विशाल जेठवा-सनी कौशल संग दिखाएंगी दम

सूत्रों के मुताबिक, जब निर्देशक ने बिपाशा को कहानी सुनाई तो उन्होंने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। ये दोनों का साथ में पहला प्रोजेक्ट है, जिसे लेकर अभिनेत्री काफी उत्साहित हैं।

सीरीज में बिपाशा का किरदार मुख्य भूमिका से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्हें एक बेहद दमदार भूमिका मिली है। सीरीज में फैंस को बिपाशा का एक बिल्कुल नया और अलग अंदाज देखने को मिलेगा, जिसके लिए वो नया लुक अपनाएंगी।

ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगी।