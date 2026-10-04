'बिग बॉस तेलुगू 10': चौथे हफ्ते 9 प्रतियोगियों पर गिरी गाज, इस प्रतियोगी का सफर होगा खत्म?

सृष्टि व्याकरनम शुरुआत से ही नागार्जुन की नजर में रही हैं। नागार्जुन ने शुरुआती हफ्तों में उनके खेल को लेकर उन्हें चेतावनी भी दी थी। तीसरे हफ्ते में सृष्टि ने अपने खेल से थोड़ा ध्यान जरूर खींचा, लेकिन वो इसे लगातार बनाए नहीं रख पाईं। इसी वजह से वोटिंग में उनकी स्थिति एक बार फिर कमजोर नजर आ रही है।

इस सीजन में अब तक कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिले हैं। शुरुआत में 2 प्रतियोगी शो से बाहर हुए थे, जिनमें से एक की बाद में दोबारा एंट्री हुई। दूसरे हफ्ते में कृष्णुडू शो से बाहर हुए, वहीं पिछले हफ्ते मिथिलेश ने 15 लाख रुपये का ब्रीफकेस लेकर शो छोड़ने का फैसला किया। अब चौथे हफ्ते में सृष्टि समेत 9 प्रतियोगियों पर एविक्शन का खतरा मंडरा रहा है।