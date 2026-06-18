बिग बॉस की विनूषा देवी ने अपने करीबी दोस्त संग की सगाई, बधाईयों का लगा तांता
मनोरंजन
बिग बॉस तमिल से मशहूर विनूषा देवी ने अपने करीबी दोस्त से सगाई कर ली है। दोनों ने एक निजी समारोह में सगाई की रस्म निभाई, जिसमें उनके परिवार और कुछ खास दोस्त शामिल थे।
उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। वाकई, यह उनके लिए बहुत ही भावुक पल था।
प्रशंसक और टीवी जगत के साथी दे रहे हैं विनूषा को बधाई
जैसे ही उनकी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, प्रशंसकों और टीवी जगत के साथियों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दीं।
सबसे अच्छे दोस्त से जीवनसाथी बनने की उनकी कहानी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कई लोग इसे प्रेरणादायक भी बता रहे हैं।
विनूषा ने अभी तक अपने मंगेतर या शादी की योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस साल के आखिर में एक बड़ा जश्न हो सकता है।