बिग बॉस की विनूषा देवी ने अपने करीबी दोस्त संग की सगाई, बधाईयों का लगा तांता

प्रशंसक और टीवी जगत के साथी दे रहे हैं विनूषा को बधाई

जैसे ही उनकी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, प्रशंसकों और टीवी जगत के साथियों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दीं।

सबसे अच्छे दोस्त से जीवनसाथी बनने की उनकी कहानी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कई लोग इसे प्रेरणादायक भी बता रहे हैं।

विनूषा ने अभी तक अपने मंगेतर या शादी की योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस साल के आखिर में एक बड़ा जश्न हो सकता है।