'बिग बॉस OTT 2' से मशहूर हुईं जिया शंकर ने करण से की सगाई, फैंस से लेकर सेलेब्स ने दी बधाई

इन तस्वीरों के साथ जीया ने अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते के सफर के बारे में एक बेहद इमोशनल नोट भी साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि करण ने उन्हें हमेशा घर जैसा महसूस कराया।

इस खुशखबरी पर फैंस और कई सेलेब्रिटीज ने खूब प्यार बरसाया। रीम शेख ने कमेंट किया, 'तुम्हें आखिरकार तुम्हारा 'रोम-कॉम' मिल ही गया।'

वहीं, पलक पुरसवानी ने जीया के खुशी ढूंढने और उस पर विश्वास रखने की सराहना की।