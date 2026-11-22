'बिग बॉस 20': खत्म हुआ मनीष गोयल का सफर, इस वजह से हुए घर से बेघर
क्या है खबर?
सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन में टीवी अभिनेता मनीष गोयल का सफर खत्म हो गया है। घर में 40 दिन बिताने के बाद उन्होंने शो को अलविदा कह दिया। हालांकि, उनके बेघर होने की वजह दर्शकों के कम वोट नहीं हैं। होस्ट सलमान खान ने खुद स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मनीष को घर से बाहर जाना पड़ रहा है। मनीष ने शो में बतौर 'वाइल्ड कार्ड' प्रतियोगी एंट्री ली थी।
मनीष
चोट की वजह से हुई शो से विदाई
मनीष के पैर में गहरी चोट लगने के कारण काफी दर्द था, जिससे उन्हें घर के अंदर आराम करने में भारी दिक्कत हो रही थी।
इसी बीच शो के दौरान उन्हें अस्थमा का दौरा भी पड़ा, जिससे उनकी बिगड़ती सेहत साफ नजर आई।
उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने शो छोड़ने की उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। सलमान ने भी स्पष्ट किया कि मनीष को कम वोटों की वजह से बाहर नहीं किया गया है।
ट्विटर पोस्ट
'बिग बॉस 20' से बाहर हुए टीवी अभिनेता मनीष गोयल
🚨 MANISH GOEL EXITS BIGG BOSS 20 HOUSE!— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 22, 2026
Manish Goel has decided to leave the house due to his health condition and leg injury. He had requested Bigg Boss for an exit, and following the doctor’s advice, the makers allowed him to leave.
Salman Khan also clarified that Manish did…