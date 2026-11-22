मनीष गोयल ने कहा बिग बॉस को अलविदा

'बिग बॉस 20': खत्म हुआ मनीष गोयल का सफर, इस वजह से हुए घर से बेघर

लेखन सयाली 04:43 pm Nov 22, 202604:43 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन में टीवी अभिनेता मनीष गोयल का सफर खत्म हो गया है। घर में 40 दिन बिताने के बाद उन्होंने शो को अलविदा कह दिया। हालांकि, उनके बेघर होने की वजह दर्शकों के कम वोट नहीं हैं। होस्ट सलमान खान ने खुद स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मनीष को घर से बाहर जाना पड़ रहा है। मनीष ने शो में बतौर 'वाइल्ड कार्ड' प्रतियोगी एंट्री ली थी।