'बिग बॉस मलयालम 8' से बाहर होने वाली पहली प्रतियोगी बनी 'फाइट मास्टर काली', खुद को बताया ‘झांसी की रानी’
‘बिग बॉस मलयालम’ के आठवें सीजन में पहला एविक्शन हो गया है। फाइट मास्टर काली को शो से बाहर होना पड़ा है। वो उन 9 प्रतियाेगियों में शामिल थीं, जिन्हें घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया गया था। दर्शकों के वोटों के आधार पर काली को घर से बाहर किया गया।
एविक्शन की घोषणा गार्डन एरिया में हुई। सभी घरवालों ने अपने-अपने गिफ्ट बॉक्स खोले, लेकिन काली का बॉक्स खाली था। इससे साफ हो गया कि उन्हें शो से बाहर होना पड़ेगा।
शो जीतने नहीं आई थीं काली
घर से बाहर आने के बाद काली ने मोहनलाल से कहा कि वो ‘बिग बॉस’ जीतने नहीं आई थीं। उनका मकसद सामाजिक मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान खींचना था। उन्हें नॉमिनेट करने वाले कुछ प्रतियोगियों ने विदाई से पहले उनसे माफी भी मांगी, जिससे माहौल भावुक हो गया। खुद को ‘झांसी की रानी’ बताते हुए काली ने कहा कि उनका मकसद हर मुश्किल का डटकर सामना करना और अपनी ताकत दिखाना था।