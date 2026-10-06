'बिग बॉस' मलयालम 8 में बड़ा उलटफेर, वाइल्डकार्ड्स ने आते ही पलटा पूरा खेल

'बिग बॉस' मलयालम के 8वें सीजन में हाल ही में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जहां 6 प्रतियोगी घर से बेदखल कर दिया गया, वहीं उनकी जगह 4 नए वाइल्ड-कार्ड प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया है।

ये नए चेहरे निलाना एलिजाबेथ जोसेफ, विपिन दास नायर, वेदंगी चेरुक्कट्टू और सुवर्णा पालथुक्कीयल हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये नए सदस्य सिर्फ घर में आए ही नहीं, बल्कि आते ही इन्होंने पूरे घर की बागडोर संभाल ली है।

इन चारों को अब हाउस कैप्टन बनाया गया है और वे खुद काम करने के बजाय तय करेंगे कि घर के बाकी सदस्यों को कौन से काम करने हैं।