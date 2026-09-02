बिग बॉस के घर में दिखा भोजपुरी का दम

'बिग बॉस' के घर में इन भोजपुरी सितारों ने मचाया तहलका, जानिए कौन-कौन आया नजर

लेखन अंशिका शुक्ला 07:24 pm Sep 02, 202607:24 pm

क्या है खबर?

मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन 6 सितंबर से रात 9 बजे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला है। इस सीजन में कई चर्चित चेहरे नजर आएंगे। वहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कई सितारे अलग-अलग सीजन में 'बिग बॉस' का हिस्सा रह चुके हैं। इन कलाकारों ने अपने अंदाज से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आइए जानते हैं कौन-कौन से भोजपुरी सितारे शो में नजर आ चुके हैं और किस सीजन में शामिल हुए थे।