'बिग बॉस' के घर में इन भोजपुरी सितारों ने मचाया तहलका, जानिए कौन-कौन आया नजर
क्या है खबर?
मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन 6 सितंबर से रात 9 बजे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला है। इस सीजन में कई चर्चित चेहरे नजर आएंगे। वहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कई सितारे अलग-अलग सीजन में 'बिग बॉस' का हिस्सा रह चुके हैं। इन कलाकारों ने अपने अंदाज से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आइए जानते हैं कौन-कौन से भोजपुरी सितारे शो में नजर आ चुके हैं और किस सीजन में शामिल हुए थे।
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मोनालिसा, अक्षरा सिंह और मनोज तिवारी
मोनालिसा 'बिग बॉस' सीजन 10 में नजर आई थीं। खास बात ये है कि इस शो में उन्होंने घर के अंदर ही शादी कर ली थी। इस वजह से वो काफी चर्चा में रही थीं।
अक्षरा सिंह 'बिग बॉस OTT' के पहले सीजन में दिखाई दी थीं। इस शो को करण जौहर ने होस्ट किया था।
मनोज तिवारी भी 'बिग बॉस' में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। वो इस शो के चौथे सीजन में नजर आए थे।
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रवि किशन, खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी
'बिग बॉस' सीजन 1 में रवि किशन नजर आए थे। हालांकि, वो इस सीजन के विजेता नहीं बने थे, लेकिन उनका खेल लोगों को खूब पसंद आया था।
खेसारी लाल यादव 'बिग बॉस 13' में नजर आए थे। हालांकि, वो इस शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे थे।
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नीलम गिरी भी नजर आ चुकी हैं। नीलम के बिंदास अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था।