'बिग बॉस 20' में कप्तानी टास्क में छिड़ी जंग

'बिग बॉस 20': कप्तानी टास्क में भिड़े यंग और काजी, कोई और जीत ले गया बाजी

लेखन ज्योति सिंह 12:49 pm Sep 25, 202612:49 pm

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में घर का अगला कप्तान बनने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। हालिया एपिसोड में, ऋति तिवारी, काजी तौकीर और उदिति सिंह के बीच तीखी नाेकझोंक हुई थी, जिसका असर अब तक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। अब कप्तानी टास्क को लेकर यंग डीएसए और काजी आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान काजी ने अपनी शर्ट उतार दी और गुस्से में यंग को हिंसा करने की चुनौती दे डाली।