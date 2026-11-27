सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का 'बिग बॉस 20' पर असर

सलमान खान की व्यस्तता ने बिगाड़ी 'बिग बॉस 20' की योजना, लगातार तीसरे हफ्ते टली शूटिंग

लेखन अंशिका शुक्ला 04:30 pm Nov 27, 202604:30 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के दर्शकों को इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' के अपडेट्स के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल, शुक्रवार को होने वाली शो की शूटिंग रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि होस्ट सलमान खान अपनी फिल्मों से जुड़ी व्यस्तताओं के चलते शूटिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके चलते एक बार फिर शो के तय शेड्यूल पर असर पड़ा है।