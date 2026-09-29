करण वाही के साथ रिश्ते पर उदिति सिंह ने तोड़ी चुप्पी

करण वाही से ब्रेकअप को लेकर उदिति सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- बहुत लड़ाई हुई

लेखन अंशिका शुक्ला 11:32 am Sep 29, 202611:32 am

क्या है खबर?

उदिति सिंह इन दिनों 'बिग बॉस 20' से खूब चर्चा बटोर रही हैं। शो में वह अक्सर करण वाही के साथ अपने रिश्ते से जुड़ी बातें करती नजर आती हैं। हालिया एपिसोड में स्काउटऑप से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपने ब्रेकअप का जिक्र किया। उदिति ने इसे अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण मोड़ बताया और इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। हालांकि, बातचीत के दौरान उन्होंने करण का नाम नहीं लिया।