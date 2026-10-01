खाने को लेकर 'बिग बॉस 20' में मचा बवाल, माही विज-मैरी कॉम के बीच छिड़ी जंग

वहीं, इस सबके बीच यंग डीएसए ने 'डॉल' टास्क जीत लिया है। इस जीत के साथ वे माही और अदिति के साथ कैप्टेंसी की दौड़ में शामिल हो गए हैं।

इस बीच सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि रीति तिवारी को हफ्ते के बीच में ही घर से बाहर कर दिया गया है।

बदलते समीकरणों और हर दिन नए ड्रामे के साथ, यह साफ है कि 'बिग बॉस 20' की रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है।