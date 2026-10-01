खाने को लेकर 'बिग बॉस 20' में मचा बवाल, माही विज-मैरी कॉम के बीच छिड़ी जंग
मनोरंजन
'बिग बॉस 20' में अब और मसाला बढ़ गया है, जब माही विज और मैरी कॉम के बीच घर में खाने के बंटवारे को लेकर तीखी बहस हो गई।
माही को लगा कि मैरी खाने की मात्रा में पक्षपात कर रही थीं, जिसकी वजह से किचन में काफी तनाव देखने को मिला।
इस झगड़े ने पुराने कामों और निष्पक्षता से जुड़ी शिकायतों को फिर से हवा दे दी, जिससे घर में सभी के लिए माहौल और भी अजीब हो गया।
यंग ने जीता 'डॉल' टास्क
वहीं, इस सबके बीच यंग डीएसए ने 'डॉल' टास्क जीत लिया है। इस जीत के साथ वे माही और अदिति के साथ कैप्टेंसी की दौड़ में शामिल हो गए हैं।
इस बीच सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि रीति तिवारी को हफ्ते के बीच में ही घर से बाहर कर दिया गया है।
बदलते समीकरणों और हर दिन नए ड्रामे के साथ, यह साफ है कि 'बिग बॉस 20' की रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है।