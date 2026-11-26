लव गिल की जरूरत से ज्यादा देखभाल पर स्काउटओपी का बड़ा खुलासा

स्काउटओपी ने लव गिल के साथ अपने रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, भावुक होकर बताई पूरी कहानी

लेखन अंशिका शुक्ला 12:40 pm Nov 26, 202612:40 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के आगामी एपिसोड के प्रोमो में स्काउटओपी सह-प्रतियोगी लव गिल के साथ अपनी दोस्ती को लेकर भावुक होते नजर आएंगे। घर की लाइटें बंद होने के बाद गुल्लू से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लव हमेशा उनका ख्याल रखती थीं। वह समय पर खाना खाने से लेकर उनके कपड़े धोने तक का ध्यान रखती थीं। स्काउट ने इस रिश्ते में लगाए गए अपने समय और भावनात्मक जुड़ाव पर भी बात की।