बिग बॉस ने स्काउटओपी को एक साथ 4 सजा दी

'बिग बॉस 20' में स्काउट को मिली सबसे बड़ी सजा, क्या टूटोगा शो जीतने का सपना?

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Nov 10, 202601:59 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में जुबानी जंग के साथ-साथ हिंसा भी देखी जा रही है। पिछले दिनों वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी नकुल ढुल को हाथापाई के चलते निष्कासित किया गया था। फिर गुल्लू को यंग से धक्का-मुक्की करने के लिए क्लास लगी। अब खबर है कि स्काउटओपी हाथापाई पर उतर आए हैं और इसका नजीता उन्हें पूरे सीजन में भुगतना होगा। कप्तानी टास्क में यंग के साथ फिजिकल फाइट करने के लिए उन्हें सबसे बड़ी सजा मिली।