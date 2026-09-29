सलमान खान ने रिति तिवारी को सुनाई खरी-खोटी, मनोज तिवारी बोले- 'मुझे तो खबर ही नहीं थी'

रिति के पिता, नेता और अभिनेता मनोज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें अपनी बेटी के 'बिग बॉस' में जाने की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई पहुंच या जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं किया।

शो में अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 'बिग बॉस' एक खेल है, जिसका बस लुफ्त उठाना चाहिए। उन्होंने उन अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वह रिति की भाषा को लेकर नाराज हैं।