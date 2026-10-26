रोहित शेट्टी ने 'बिग बॉस 20' में आम्रपाली को लगाई फटकार, बोले- बेवकूफ लग रहे हो...

रोहित ने चल रहे विवाद के बीच इस तरह की टिप्पणी करने के उनके फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, "बेवकूफ लग रहे हो, आम्रपाली, आप लोग, जो टेलीविजन पर चल रहा है, ये सब बोलके।"

रोहित की इस प्रतिक्रिया से आम्रपाली हैरान रह गईं। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, "यहां जो बातें हो रही हैं, उसी हिसाब से मैंने बात की।"

इसपर रोहित ने कहा, "जो लड़की प्यार करती है, उसके साथ क्या बीत रही है, आपको पता है?"