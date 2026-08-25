जानिए कौन हैं रिया अहीर और लव गिल? 'बिग बॉस 20' में आ सकती हैं नजर
क्या है खबर?
'बिग बॉस 20' का आगाज 6 सितंबर से होने जा रहा है और शो को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। हाल ही में जारी प्रोमो में सलमान खान ने बताया कि रिया अहीर और लव गिल में से कोई एक फाइनल कंटेस्टेंट बन सकता है। इसके लिए दर्शकों को ऐप के जरिए वोट करना होगा। मतदान की प्रक्रिया 2 सितंबर तक चलेगी। ऐसे में पहले आइए जानते हैं कि रिया और लव कौन हैं।
परिचय
कौन हैं रिया?
रिया ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से पूरी की। मॉडलिंग और अभिनय में करियर बनाने के लिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। फिलहाल वह मुंबई विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल कर रही हैं।
रिया मॉडल, अभिनेत्री और एंकर के तौर पर काम कर चुकी हैं। वह विज्ञापनों, नृत्य परियोजनाओं और स्वतंत्र संगीत वीडियो में भी नजर आई हैं। इसके अलावा वह उद्यमी हैं और 'रियासत' नामक हस्तनिर्मित कपड़ों का ब्रांड चलाती हैं।
पहचान
कौन हैं लव?
लव का असली नाम लवप्रीत कौर है। वह पंजाब की जानी-मानी सोशल मीडिया हस्ती और मॉडल हैं। लव कई संगीत वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने साल 2023 में करण औजला के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी।
इसके बाद वह टीवी शो 'तू पतंग मैं डोर' और पंजाबी फिल्मों 'कुड़ियां जवान बापू परेशान' और 'शक्कर बारे' में अभिनय करती दिखाई दे चुकी हैं।