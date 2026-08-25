रिया अहीर और लव गिल के बारे में जानिए सब कुछ

जानिए कौन हैं रिया अहीर और लव गिल? 'बिग बॉस 20' में आ सकती हैं नजर

लेखन अंशिका शुक्ला 03:30 pm Aug 25, 202603:30 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' का आगाज 6 सितंबर से होने जा रहा है और शो को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। हाल ही में जारी प्रोमो में सलमान खान ने बताया कि रिया अहीर और लव गिल में से कोई एक फाइनल कंटेस्टेंट बन सकता है। इसके लिए दर्शकों को ऐप के जरिए वोट करना होगा। मतदान की प्रक्रिया 2 सितंबर तक चलेगी। ऐसे में पहले आइए जानते हैं कि रिया और लव कौन हैं।