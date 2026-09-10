'बिग बॉस 20' में मनोज तिवारी की बेटी ऋति ने किया दहला देने वाला खुलासा, बोलीं- 'मिलीं जान और रेप की धमकियां'

ऋति ने बताया कि लोग हमेशा उन्हें 'मनोज तिवारी की बेटी' के रूप में ही देखते हैं, जिसने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है और उन्हें खुद को साबित करने का लगातार दबाव महसूस होता है।

उन्होंने अपने माता-पिता के अलग होने, पहले के कंट्रोल करने वाले रिश्तों, और 20 साल के रिश्ते के टूटने के दर्द के बारे में भी बात की।

इन सब बातों के बावजूद, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह काम करना चाहती हैं, अपनी कमाई खुद करना चाहती हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं।