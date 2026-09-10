'बिग बॉस 20' में मनोज तिवारी की बेटी ऋति ने किया दहला देने वाला खुलासा, बोलीं- 'मिलीं जान और रेप की धमकियां'
'बिग बॉस 20' में, अभिनेता-राजनेता मनोज तिवारी की बेटी ऋति तिवारी ने बताया कि उन्हें अपने पिता के मशहूर होने की वजह से जान से मारने और रेप की धमकियां मिली हैं।
मैरी कॉम से बातचीत में उन्होंने कहा, "मुझे जान से मारने और रेप की धमकी तक आती हैं, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं।"
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक जीवन में होने के कारण उन्हें कितनी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
रिश्तों और पहचान पर ऋति के विचार
ऋति ने बताया कि लोग हमेशा उन्हें 'मनोज तिवारी की बेटी' के रूप में ही देखते हैं, जिसने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है और उन्हें खुद को साबित करने का लगातार दबाव महसूस होता है।
उन्होंने अपने माता-पिता के अलग होने, पहले के कंट्रोल करने वाले रिश्तों, और 20 साल के रिश्ते के टूटने के दर्द के बारे में भी बात की।
इन सब बातों के बावजूद, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह काम करना चाहती हैं, अपनी कमाई खुद करना चाहती हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं।