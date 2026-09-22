'बिग बॉस 20': ऋति तिवारी को क्यों मिला 'नेपो स्ट्रगलर' का टाइटल? जमकर हो रहीं ट्रोल

ऋति ने अपने "संघर्षों" को याद करते हुए कहा, "मुझे महीने में 20 से 25,000 रुपये का भत्ता मिलता था। क्या आपको लगता है कि कोई इतने में एक महीना गुजार सकता है? मैं कभी-कभी दिन में 10 रुपये का वड़ा पाव खाती हूं कि पेट भर जाए। 500 रुपये का डीजल भरवाती हूं। हर कोई सोचता है कि मैं बहुत अमीर घर में पली-बढ़ी हूं, लेकिन नहीं, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। इसलिए गुजारा करना मुश्किल है"