'बिग बॉस 20': बेघर हुई रीति तिवारी की वापसी? सलमान खान ने दिया संकेत

'बिग बॉस 20' के नए प्रोमो में रीति तिवारी की वापसी को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में मिड-वीक एविक्शन में रीति शो से बाहर हो गई थीं। अब सलमान खान ने उनके इस एविक्शन पर सवाल उठाते हुए ‘तथास्तु-टू’ थीम का जिक्र किया। इसके बाद रीति की आवाज सुनाई देती है और सलमान कहते हैं, “आ जाओ.” इससे उनकी वापसी की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, प्रोमो में रीति के दोबारा घर में आने की पुष्टि नहीं हुई है।