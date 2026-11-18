इंडिया फोरम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शो के निर्माता 'बिग बॉस 20﻿' को 2 से 4 हफ्ते और आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की मानें, तो शुरू में तय योजना के मुकाबले शो कुछ हफ्ते और आगे बढ़ सकता है।

यह भी कहा जा रहा है कि निर्माता शुक्रवार (20 नवंबर) काे इस बारे में फैसला लेंगे।

फिलहाल, निर्माताओं या चैनल की ओर से इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।