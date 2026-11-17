'बिग बॉस 20' के घर में अब लड़ाई-झगड़ा और भी निजी होता जा रहा है। मनीष गोयल की पत्नी पूनम नरूला गोयल ने 'बिग बॉस' के प्रतियोगी काजी तौकीर पर आरोप लगाया है।

पूनम का कहना है कि काजी बार-बार मनीष का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें 'ज्ञानी बाबा' या 'प्रोफेसर' जैसे नाम से बुला रहे हैं।

पूनम के मुताबिक, जो मजाक पहले हल्का-फुल्का शुरू हुआ था, वह अब उम्र को लेकर ताना कसने में बदल गया है।

पूनम ने इस मुद्दे को उठाते हुए साफ कहा कि बार-बार मना करने के बाद भी काजी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार मनीष को परेशान कर रहे हैं।