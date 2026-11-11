लव गिल की बात सुनकर फूट-फूटकर रो पड़ी माही विज

'बिग बॉस 20': लव की बात सुनकर रोईं माही, बोलीं- पति को बीच में मत लाना

लेखन अंशिका शुक्ला 09:59 am Nov 11, 202609:59 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही में शो में माही विज की निजी जिंदगी पर चर्चा होने से वह फूट-फूटकर रोने लगीं। भावुक माही ने लव गिल का सामना करते हुए उन्हें चेतावनी दी कि उनके पति को इस विवाद में न घसीटें। उन्होंने लव से शो में अपने तलाक का जिक्र न करने की गुजारिश भी की। दरअसल, विवाद की शुरुआत माही के कथित बयान से हुई थी।