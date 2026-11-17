क्या मिड वीक एविक्शन का शिकार हुईं लव गिल?

'बिग बॉस 20' से बीच हफ्ते में निष्कासित हुईं लव गिल? वायरल पोस्ट से उठे सवाल

लेखन ज्योति सिंह 06:11 pm Nov 17, 202606:11 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' ने अपने 11वें हफ्ते में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ घरवालों के बीच हंगामा और झगड़े अपने चरम पर है। खासतौर पर, स्काउटओपी और लव गिल को लेकर पूरा घर बातें कर रहा है। 'वीकेंड का वार' एपिसोड में भी अधिकतर घरवालों ने लव पर स्काउट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अब खबर है कि लव को हफ्ते के बीच में 'बिग बॉस 20' से निष्कासित कर दिया गया है।