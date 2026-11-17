लव कहती हैं, "जब मेरा भाई था, तब था। अब मेरा कुछ नहीं लगता वो।" वह आगे घर वालों को चेतावनी देते हुए कहती हैं, "घर पर किसी ने भी किरदार पे उंगली उठाई, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सुन लो।"

यह बात यहीं खत्म नहीं होती। आम्रपाली आगे कहती हैं, "मैं तुम्हारे जवाब पर सवाल उठाऊंगी। मुझे स्काउट के इरादे का पता था।"

इस पर पलटवार करते हुए लव कहती हैं, "मुझे भी पता था।"