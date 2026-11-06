'बिग बॉस 20' में करण जौहर और शनाया कपूर की एंट्री

'बिग बॉस 20': सलमान-करण की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल, शनाया का सालों पुराना सपना होगा पूरा

लेखन नेहा शर्मा 06:29 pm Nov 06, 202606:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शनाया कपूर और फिल्म निर्माता करण जौहर अपनी आगामी वेब सीरीज 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का प्रचार करने के लिए रियलिअ 'बिग बॉस 20' में एक साथ नजर आएंगे। वैराइटी इंडिया के मुताबिक ये पहला मौका होगा, जब शनाया इस लोकप्रिय रियलिटी शो के विशेष सेगमेंट 'वीकेंड का वार' का हिस्सा बनेंगी। इस दौरान करण और शनाया मंच साझा करेंगे और प्रतियोगियों से बातचीत करेंगे। हालांकि, दोनों घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे।