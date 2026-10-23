'बिग बॉस 20' में छलका माही विज का दर्द

'बिग बॉस 20': माही विज हुईं भावुक तो समर्थन में आए जय भानुशाली, दिया ये आश्वासन

लेखन ज्योति सिंह 05:40 pm Oct 23, 202605:40 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में माही विज बतौर प्रतियोगी नजर आ रही हैं। हालिया एपिसाेड में अरिश्फा खान से झगड़े के बाद, माही अपने निजी संघर्ष को याद करके भावुक हो गई थीं। उन्होंने बताया था कि कैसे वह अपनी बेटी तारा की परवरिश अकेले कर रही हैं। अब माही के पति और अभिनेता जय भानुशाली उनके समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि भले उनका तलाक हो गया, लेकिन माही और तारा हमेशा उनकी जिम्मेदारी रहेंगे।