'बिग बॉस 20' में धमाकेदार ट्विस्ट, रिया अहिर या लव गिल? सलमान के घर का पहला सदस्य चुनेंगे आप
मनोरंजन
'बिग बॉस 20' की शुरुआत 6 सितंबर को सलमान खान के साथ हो रही है, लेकिन इस बार एक नया मोड़ है।
दर्शक तय करेंगे कि घर में सबसे पहले कौन जाएगा। आप 2 सितंबर रात 11:59 बजे तक जियो हॉटस्टार पर रिया अहिर या लव गिल में से किसी एक को वोट दे सकते हैं।
रिया और लव के पास हैं बड़ी फैन फॉलोइंग
रिया 27 साल की मॉडल हैं। पिछले महीने उनके विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद वो इंटरनेट पर खूब मशहूर हो गईं।
इसके अलावा, वो 'रियासत' नाम का एक लग्जरी ब्रांड भी चलाती हैं, जो भारतीय कारीगरों को बढ़ावा देता है।
दूसरी तरफ लव हैं, जो एक पंजाबी अभिनेत्री और मॉडल हैं। वो टीवी शो 'तू पतंग मैं डोर' और 'हेटर्ज' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
दोनों की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए मुकाबला काफी कांटे की टक्कर वाला लग रहा है।