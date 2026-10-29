क्या 'बिग बॉस 20' से गुल्लू को कर दिया जाएगा बाहर

बिग बॉस 20: क्या यंग के साथ हाथापाई के बाद गुल्लू को कर दिया जाएगा बाहर?

लेखन अंशिका शुक्ला 10:21 am Oct 29, 202610:21 am

क्या है खबर?

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' एक बार फिर चर्चा में है। हालिया प्रोमो में कुशल तंवर उर्फ गुल्लू और यंग डीएसए के बीच हाथापाई देखने को मिली, जिसके बाद दर्शकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुल्लू को शो से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी प्रतियोगी की हिंसक हरकत से ऐसे सवाल उठे हों। इससे पहले नकुल ढुल को भी ऐसी घटना के बाद बाहर किया गया था।