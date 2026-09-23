गुल्लू ने अपनी शादी के राज से पर्दा उठाया

'बिग बॉस 20': गुल्लू ने बताया अपनी शादी का सच, बोले- 5 महीने में हुआ तलाक

लेखन ज्योति सिंह 11:06 am Sep 23, 202611:06 am

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में प्रतियोगी अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार खुलासे कर रहे हैं। हालिया वाक्या रियलिटी टीवी स्टार कुशल तंवर उर्फ गुल्लू से जुड़ा देखने को मिला, जिन्होंने अपनी शादी को लेकर किए गए दावे पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ, जब ऑनलाइन वायरल एक तस्वीर में उनकी शादी होने का दावा किया गया था। वायरल तस्वीर में गुल्लू के साथ उनकी पत्नी थीं, जिसपर उन्होंने अब बात की है।