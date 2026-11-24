कनिका मान के लिए गुल्लू ने किया प्यार का इजहार

'बिग बॉस 20' में गुल्लू को हुआ कनिका मान से प्यार? सबके सामने कही ये बात

लेखन अंशिका शुक्ला 12:59 pm Nov 24, 202612:59 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में, कुशल तंवर (उर्फ गुल्लू) ने कनिका मान के लिए अपनी भावनाओं के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके मन में कनिका के लिए भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ गई हैं, जिसे सुनकर कनिका कुछ पल के लिए एकदम चुप रह गईं। बाद में दोनों ने इस बात पर चर्चा की, जिसके दौरान कनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े।