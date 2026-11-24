'बिग बॉस 20' में गुल्लू को हुआ कनिका मान से प्यार? सबके सामने कही ये बात
क्या है खबर?
'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में, कुशल तंवर (उर्फ गुल्लू) ने कनिका मान के लिए अपनी भावनाओं के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके मन में कनिका के लिए भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ गई हैं, जिसे सुनकर कनिका कुछ पल के लिए एकदम चुप रह गईं। बाद में दोनों ने इस बात पर चर्चा की, जिसके दौरान कनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े।
मामला
क्या है पूरा मामला?
कनिका, गुल्लू और लव गिल एक साथ बैठे थे, तभी गुल्लू ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि वह कनिका को दोस्ती से बढ़कर मानने लगे हैं।
गुल्लू ने मजाक में कहा, "बोल ना, क्या गूंगी है? मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।"
जब लव ने उन्हें इस बात पर छेड़ा कि वह अपनी बात पर कायम नहीं रह रहे हैं, तो गुल्लू ने साफ किया, "मैंने कहा कि वो मुझे पसंद है।"
इजहार
गुल्लू ने इस तरह से किया प्यार का इजहार
कनिका ने उन्हें इसका जवाब देते हुए कहा, "पर ऐसे तो गुल्लू मुझे भी तू पसंद है ना।" इसके बाद गुल्लू ने कहा, "पसंद है, लेकिन ज्यादा होने लगी है अब।"
उन्होंने यह भी टिप्पणी की, "मेरी गलती मैंने ड्रैगन को पसंद कर लिया।" जब कनिका ने पूछा कि क्या वह मजाक कर रहा है, तो गुल्लू ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा, "मैं गंभीर हूं।"
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Gullu and Kanika trying their best to give us content nobody asked for ! Gullu and Kanika admitting they like each other! 🥶#BiggBoss20 pic.twitter.com/VFq3AYncyW— Kamil (@imkkamil12) November 23, 2026
बात
गुल्लू-कनिका ने की भावनाओं के बारे में बात
इसके बाद गुल्लू और कनिका को अपनी भावनाओं के बारे में दिल से बातचीत करते देखा गया। इस दौरान गुल्लू ने कनिका से पूछा, "क्या तुम हमेशा ऐसे ही शक में रहोगी?"
जब वे इस बारे में बात कर रहे थे कि कनिका को भावनात्मक रूप से जुड़ने और अंत में चोट पहुंचने का डर है, तो वह रो पड़ी और कहने लगीं, "मैं अकेली रही हूं, लेकिन मुझे कभी चोट नहीं पहुंची।"
जानकारी
कनिका का खुलासा
कनिका के अतीत के बारे में जानने के लिए गुल्लू ने पूछा कि क्या वह पिछले ढाई सालों में किसी रिश्ते में रही हैं। कनिका ने बताया कि उन्होंने लोगों को करीब नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें चोट पहुंच सकती है।
ट्विटर पोस्ट
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Gullu is always there for his best friend and comforts them at their lowest❤️— Mahmud🏴🇧🇩🗯 (@Mahmud_BadBoy1) November 23, 2026
This is the most amazing friendship bond of the show. Everyone deserves a Gullu in their life!💗#Gullu #BB20 #BiggBoss20 #Gullika #KanikaMann pic.twitter.com/eHlzWVT1EX