'बिग बॉस 20' में स्काउट का बड़ा खुलासा, सलमान खान के सामने काशवी संग सगाई पर तोड़ी चुप्पी

'बिग बॉस 20' में उस समय एक बड़ी बात सामने आई जब प्रतियोगी स्काउट ने होस्ट सलमान खान के साथ एक मुश्किल बातचीत के दौरान बताया कि उनकी काशवी से सगाई हो चुकी है।

यह खुलासा तब हुआ जब उनसे घर के ही एक और सदस्य लव गिल के साथ उनकी दोस्ती के बारे में सवाल पूछे गए।

स्काउट ने माना कि उन्हें अपने उन कामों पर पछतावा है, जिनसे काशवी को दुख पहुंचा होगा। काशवी ने कई सालों से उनका साथ दिया है।