'बिग बॉस 20' में स्काउट का बड़ा खुलासा, सलमान खान के सामने काशवी संग सगाई पर तोड़ी चुप्पी
लेखन अंशिका शुक्ला
'बिग बॉस 20' में उस समय एक बड़ी बात सामने आई जब प्रतियोगी स्काउट ने होस्ट सलमान खान के साथ एक मुश्किल बातचीत के दौरान बताया कि उनकी काशवी से सगाई हो चुकी है।
यह खुलासा तब हुआ जब उनसे घर के ही एक और सदस्य लव गिल के साथ उनकी दोस्ती के बारे में सवाल पूछे गए।
स्काउट ने माना कि उन्हें अपने उन कामों पर पछतावा है, जिनसे काशवी को दुख पहुंचा होगा। काशवी ने कई सालों से उनका साथ दिया है।
प्रतियोगी स्काउट के कबूलनामे ने रिश्तों पर डाली रोशनी
स्काउट के इस सीधे-सादे कबूलनामे से यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि शो का तेज माहौल प्रतियोगियों के रिश्तों पर किस तरह असर डालता है।
ऐसे पल दर्शकों को यह भी याद दिलाते हैं कि रियलिटी टीवी सिर्फ ड्रामा नहीं है; यह पर्दे के पीछे की सच्ची भावनाओं और मुश्किलों को भी सामने लाता है।