'बिग बॉस 20' के घर में कैप्टेंसी के लिए छिड़ी जंग

'बिग बॉस 20' में मचा घमासान, कैप्टेंसी की लड़ाई में घायल हुईं उदिति सिंह

लेखन अंशिका शुक्ला 01:52 pm Nov 18, 202601:52 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के घर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालिया कप्तानी टास्क के दौरान घरवालों के बीच शुरू हुआ मुकाबला देखते ही देखते तीखी बहस और झड़प में बदल गया। इस दौरान कुछ प्रतियोगियों को चोटें भी आईं। शो के नए प्रोमो में टास्क के दौरान मची अफरा-तफरी की झलक दिखाई गई है। इसमें उदिति सिंह घायल होती नजर आती हैं, जबकि माही विज और लव गिल के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है।