'बिग बॉस 17' फेम औरा का नया गाना 'शिवा शिवम' रिलीज, भक्ति में डूबे दिखे गायक

लेखन ज्योति सिंह 11:59 am Feb 12, 202611:59 am

क्या है खबर?

मशहूर दक्षिण कोरियाई गायक औरा अपने नए गाने 'शिवा शिवम' को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया है जिसे फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ दिन पहले 'शिवा शिवम' का ऐलान किया गया था। इसमें भगवान शिव को केवल एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि शक्तिशाली ऊर्जा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। बता दें, औरा 'बिग बॉस' के 17वें सीजन के प्रतियोगी रह चुके हैं।