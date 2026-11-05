अनन्या पांडे-कृति सैनन को कोर्ट से बड़ी राहत, बिना इजाजत नाम-फोटो इस्तेमाल की तो खैर नहीं

निजता और व्यक्तित्व के अधिकारों पर मुखर रहने वाली अनन्या पांडे ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में निजता के अधिकार पर जोर दिया था।

अनन्या ने कहा था, "मुझे लगता है कि इंसानियत सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिन्हें वे कवर कर रहे हैं, वो भी आखिर इंसान ही हैं। अगर आप दिमाग में इतनी सी बात रखें कि बुनियादी स्तर की शालीनता और इंसानियत बनाए रखनी है तो ये बहुत जरूरी कदम है।"