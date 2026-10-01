'स्त्री 3' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने आ रहे मार्वल के सुपरहीरो, बॉलीवुड-हॉलीवुड की महा-जंग

'महावतार' के बाद शूटिंग शुरू होने की वजह से 'स्त्री 3' के निर्माण में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में निर्माताओं की नजरें अब क्रिसमस, 2028 की रिलीज विंडो पर हैं। अगर ऐसा होता है तो साल 2028 के अंत में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

दरअसल, रयान कुग्लर के निर्देशन में बन रही मार्वल स्टूडियोज की आगाती फिल्म 'ब्लैक पैंथर 3' भी 15 दिसंबर, 2028 को ही दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।