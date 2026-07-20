'बिग बॉस' 6 भाषाओं में आ रहा वापस, सौरव गांगुली मेजबानी करते आएंगे नजर

पिछले साल, 'बिग बॉस' को 50 करोड़ से भी ज्यादा दर्शकों ने देखा। शो ने 43.8 अरब से अधिक व्यूइंग मिनट्स का जबरदस्त आंकड़ा भी हासिल किया। फैंस की सक्रियता भी देखने लायक थी। इस दौरान अरबों वोट डाले गए, लाखों लाइव चैट हुए और मीम्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई।

अपने 20 साल पूरे होने पर, जियोस्टार ने एक कॉफी टेबल बुक 'इंडियाज बिग रियलिटी' लॉन्च की है, जो शो के सांस्कृतिक प्रभाव और प्रशंसकों की भारी भागीदारी को दिखाती है।