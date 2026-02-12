'कुकू की कुंडली' से तहलका मचाएंगे भुवन बाम

'कुकू की कुंडली' के लिए भुवन बाम ने कसी कमर, फिल्म पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 03:01 pm Feb 12, 202603:01 pm

क्या है खबर?

यूट्यूबर भुवन बाम एक तरफ अपनी आगामी सीरीज 'ढिंढोरा 2' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। हाल ही में, नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज का आधिकारिक ऐलान करते हुए फैंस को उत्साहित कर दिया था। अब एक और खबर भुवन के चाहने वालों को झूमने पर मजबूर कर देगी क्योंकि उनकी पहली फिल्म 'कुकू की कुंडली' पर अपडेट आ गया है। निर्देशक-निर्माता करण जौहर इस फिल्म को बना रहे हैं जिसके लिए यूट्यूबर ने शूटिंग शुरू कर दी है।