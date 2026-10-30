इस बड़े सहयोग को चिह्नित करने के लिए, टी-सीरीज के मालिक ने ऋषभ को छत्रपति महाराज की एक सदी पुरानी पेंटिंग भेंट की। यह उपहार उस गहरे सम्मान और जिम्मेदारी को दर्शाता है, जिसे साकार करने की दिशा में टीम आगे बढ़ रही है।

फिल्म का निर्माण विस्तृत और भव्य पैमाने पर 2 भागों में किया जा रहा है। इसके लिए एक विशाल कलाकारों की टोली और प्रतिभाओं से भरपूर रचनात्मक टीम को साथ लाया जाएगा।