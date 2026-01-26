'बॉर्डर 2' की सफलता ने खोली तीसरी किस्त की राह? निर्माताओं ने कर दिया खुलासा
क्या है खबर?
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिसे लोगों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिलती दिखाई दे रही है। इसने 3 दिन के अंदर दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली है। जहां कुछ दिन पहले तक वरुण धवन के अभिनय को ट्रोल किया जा रहा था, वहीं फिल्म देखने के बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। इन सब के बीच, निर्माताओं ने फिल्म की तीसरी कड़ी पर बात की।
योजना
'बॉर्डर 2' के बाद तीसरी कड़ी बनाने की योजना
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' की अपार सफलता के बाद निर्माता भूषण कुमार और निर्देशक अनुराग सिंह तीसरी 'बॉर्डर' की योजना बना रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में, दोनों ने खुलासा किया कि 'बॉर्डर 2' बनने से पहले वह एक अन्य फिल्म पर साथ काम कर रहे थे। उस परियोजना को दाेबारा शुरू किया जाएगा। भूषण ने कहा, "अब समय आ गया है। अगली फिल्म इसी तर्ज पर होगी। उसके बाद, हम बॉर्डर पर लौटेंगे।"
फिल्म
जानिए 'बॉर्डर 3' पर काम कब होगा शुरू
'बॉर्डर 3' की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, "हम उनकी कंपनी (बॉर्डर 2 के निर्देशक) और मेरी कंपनी के साथ एक संयुक्त वेंचर कर रहे हैं। वे इसका निर्देशन करेंगे और यह कुछ नया होगा। 'बॉर्डर 3' उचित समय पर शुरू होगी।" उन्होंने कहा, "अगर आप लगभग 30 साल बाद किसी चीज को वापस लाते हैं और उसे इतना प्यार मिलता है, तो हम निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाएंगे।" 'बॉर्डर 2', 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है।