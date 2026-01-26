'बॉर्डर 3' को लेकर निर्माताओं ने दिया अपडेट

'बॉर्डर 2' की सफलता ने खोली तीसरी किस्त की राह? निर्माताओं ने कर दिया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 04:56 pm Jan 26, 202604:56 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिसे लोगों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिलती दिखाई दे रही है। इसने 3 दिन के अंदर दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली है। जहां कुछ दिन पहले तक वरुण धवन के अभिनय को ट्रोल किया जा रहा था, वहीं फिल्म देखने के बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। इन सब के बीच, निर्माताओं ने फिल्म की तीसरी कड़ी पर बात की।