भूपेन हजारिका की अनसुनी कहानी, खुद उनकी ज़ुबानी; 'भूपेन दा अनकट' हुआ प्रीमियर
मनोरंजन
भूपेन हजारिका, जो अपनी गायकी और कई प्रतिभाओं के लिए जाने जाते हैं, उन पर बनी एक नई 65 मिनट की डॉक्यूमेंट्री 'भूपेन दा अनकट' का प्रीमियर हुआ है। यह प्रीमियर उनके जन्म शताब्दी के साल भर चलने वाले जश्न की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले हुआ।
भूपेन का परिवार प्रीमियर में हुआ शामिल
इस प्रीमियर में भूपेन का परिवार भी मौजूद था, जिसमें उनके बेटे तेज, पत्नी कैंडिस और पोता सेज आकाश शामिल थे। वे सब प्रशंसकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे।
बॉबीता शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में भूपेन दा को कुछ अप्रकाशित कविताएं पढ़ते हुए भी दिखाया गया है। इससे दर्शकों को यह समझने का मौका मिलता है कि वे कैसे अपना संगीत रचते थे।
उनके भाई समर ने इस डॉक्यूमेंट्री को ढेर सारी जानकारी से भरपूर बताया और कहा कि इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं, जो पहले लोगों को मालूम नहीं थीं।