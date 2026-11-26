भूमि पेडनेकर ने 26/11 हमले में शहीदों को याद किया

भूमि पेडनेकर ने 26/11 आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोलीं- उनका बलिदान याद रहेगा

लेखन ज्योति सिंह 02:30 pm Nov 26, 202602:30 pm

क्या है खबर?

26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का खौफनाक मंजर 18 साल बाद भी लोगों के दिलों में ताजा है। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंची, जहां से उनका वीडियो सामने आया है। इस मौके पर, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह सिर झुकाकर शहीदों के परिवारों को नमन करती हैं। उनके साथ जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।